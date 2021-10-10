В Орловской области исчезли 80 процентов безработных

Уровень официальной безработицы снизился в регионе более чем в 4 раза.

По состоянию на 1 сентября 2021 года в Орловской области численность официально зарегистрированных безработных уменьшилась по сравнению с 1 сентября 2020 года в 4,4 раза. Такие данные приведены в ежемесячном бюллетене социально-экономического развития Орловской области, которые издает правительство. На отчетную дату уровень фиксированной безработицы составил 0,9 процента численности рабочей силы, годом ранее показатель составлял 3,8 процента.

Согласно официально статистике, по состоянию на 1 сентября 2020 года численность официально зарегистрированных безработных в регионе составляла 13 165 человек, что превышало показатель аналогичного периода 2019 года ровно в 4 раза. Оперативные данные говорят о том, что на сегодня количество орловских безработных сократилось до 2962 человек. Напомним, что в 2020 году в Орловской области, как и по всей стране, был зафиксирован резкий рост безработицы.

Пик пришелся на летние месяцы. Этому способствовало сразу несколько факторов. Во-первых, на фоне начавшейся пандемии коронавируса была приостановлена деятельность предприятий целого ряда отраслей, многие из них больше так и не открылись. В результате люди стали терять работу. Во-вторых, правительство страны упростило процедуру оформления в качестве безработного, позволив делать это через государственный портал дистанционно. В-третьих, были временно существенно увеличены выплаты безработным. Однако в этом году положение в экономике стабилизировалось, а ряд экстренных мер был отменен. Итогом стало то, что официальный уровень безработицы в регионе вернулся к допандемийному показателю.

ИА «Орелград»