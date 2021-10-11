Более половины духов в Орле продается с нарушениями

Эксперты отчитались о результатах проверок торговли парфюмом.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало результаты контрольных мероприятий по итогам 9 месяцев 2021 года. В частности, речь идет о надзоре за маркировкой средствами идентификации духов и туалетной воды. Всего за отчетный период времени в области было проведено 12 таких проверок, в ходе которых были изучены условия продажи 1500 единиц различных товаров. Проверки показали, что установленные государством требования в Орле соблюдаются менее чем половиной торговцев.

«В 58 процентах случаях выявлены нарушения, связанные с отсутствием нанесения маркировки средствами идентификации, — рассказали в управлении Роспотребнадзора. — Арестовано 262 единицы продукции, в отношении виновных лиц возбуждены административные производства. Составлено 7 протоколов об административных правонарушениях по ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ. Дела переданы на рассмотрение в суды общей юрисдикции».

На текущий момент суды Орловской области вынесли три постановления о назначении нарушителям административных штрафов. Кроме того, продукция без соответствующей маркировки была конфискована. Остальные административные материалы все еще находятся на рассмотрении. Эксперты также напомнили, что до 30 сентября 2021 года рознице было разрешено продавать духи и парфюмерную воду без нанесения уникальных кодов маркировки, но только те товары, которые были изготовлены или импортированы до 1 октября 2020 года.

С 1 октября 2021 года стартовал своего рода переходный период, который продлится по 31 октября 2021 года. За это время торговцы должны промаркировать нераспроданные остатки духов, а немаркированные остатки подлежат списанию. Иными словами, с 1 октября начал действовать запрет на продажу немаркированных духов и туалетной воды. За нарушения будут карать не только административно, но и в рамках уголовной статьи 171.1 УК РФ.

ИА «Орелград»