Под Орлом автомобиль врезался в столб: пассажир погиб (видео)

Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

На выходных в Орловском районе произошла авария, в которой водитель получил тяжелые травмы, а его пассажир скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В ночь с субботы на воскресенье на въезде в деревню Болотово автомобиль «Лада Приора» не вписался в изгиб дороги и врезался в электроопору. Это произошло в 00.30. В результате столкновения столб сломался и рухнул, а автомобиль перевернулся.

Неустановленный пассажир скончался на месте, а 40-летнего водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. Трагедия произошла на автодороге «Орел-Знаменское», которая изобилует крутыми поворотами.

ИА «Орелград», видео телеканал «Первый Областной»