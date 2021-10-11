Подъездный вор-серийник осужден в Орле

Злоумышленник специализировался на краже велосипедов из подъездов.

Обвинительный приговор в отношении жителя Орла был вынесен Железнодорожным районным судом областного центра. Было установлено, что мужчина специализировался на краже велосипедов, оставленных в подъездах многоквартирных домов. Как уточнили в пресс-службе суда, дело на него было заведено по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Было установлено, что преступник совершил несколько аналогичных краж. Кстати, ранее он уже был судим. Очередные преступления мужчина совершил в августе 2020 года. В течение одной недели он украл три велосипеда из подъездов разных многоквартирных домов. Одна кража была совершена в Советском районе города Орла, две – в Железнодорожном районе.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминированных ему деяний признал и раскаялся. Кстати, по одному из эпизодов преступной деятельности обвинение ему смягчили, так как преступник вернул похищенный велосипед владельцу. Проще говоря, из обвинительного заключения по данному эпизоду был исключен квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину». В результате за кражи велосипедов вору было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, а с учетом предыдущих приговоров за решеткой он проведет 2 года и 6 месяцев. Отбывать наказание преступник будет в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»