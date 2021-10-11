В Орловском районе сбили дорожного рабочего, который наносил разметку

11.10.2021 | 12:28 Новости, Происшествия

33-летний мужчина попал в больницу посреди рабочего дня.

В деревне Становое Орловского района автомобиль ГАЗ сбил дорожного рабочего, наносившего разметку на проезжую часть. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Инцидент произошел в субботу в 12.20. Молодой водитель ехал по трассе М-2 «Крым» на автомобиле ГАЗ. Направляясь в сторону Москвы, он врезался в «Мицубиси L200», после чего сбил 33-летнего пешехода.

Пешеходом оказался рабочий, который в этот момент наносил дорожное разметку на проезжую часть. Полученные им травмы потребовали госпитализации в Орловской областной клинической больнице.

ИА «Орелград»

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