Житель Орла был спасен в пожаре на улице Матроса Силякова

11.10.2021 | 17:03 Новости, Происшествия

Эвакуированы семь человек и пятеро спасены.

В субботу вечером во время пожара на улице Матроса Силякова спасатели обнаружили и вынесли на улицу мужчину, сообщает пресс-служба МЧС.

О пожаре в многоквартирном доме стало известно в субботу в 22.15. Обнаружив, что из комнаты на третьем этаже идет густой черный дым, спасатели провели разведку и обнаружили мужчину. Пострадавшего передали врачам, которые оказали ему первую помощь и доставили в медицинское учреждение.

Комната была закопчена по всей площади, в ней сгорел диван и постельные принадлежности. Из дома были эвакуированы семь человек и пятеро спасены. Причина пожара устанавливается.

ИА «Орелград»

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