Злоумышленник украл из орловской школы батареи отопления

Мужчина предстал перед судом и отделался судебным штрафом.

Вступило в силу постановление Верховского районного суда Орловской области о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении местного жителя, который обвинялся органами предварительного расследования в совершении кражи чужого имущества. Из материалов дела следует, что в марте этого года мужчина решил обокрасть Верхне-Залегощенскую основную общеобразовательную школу.

К зданию школы он прибыл незадолго до полуночи. Мужчина знал, что оно не охраняется. С собой он принес ручную ножовку, предназначенную для работы с металлом, а также санки-«ватрушку». Злоумышленник осмотрелся по сторонам и, убедившись с том, что за ним никто не наблюдает, выставил окно на первом этаже. Через образовавшийся проем он залез внутрь. В школе он провел несколько часов. За это время успел спилить в трех кабинетах по три семисекционных чугунных радиатора отопления, присоединенных к общей системе отопления.

Кстати, общая сумма похищенного составила около 15 тысяч рублей. Потерпевшей стороной при этом был признан районный отдел образования. Похищенные радиаторы вор выбросил на улицу через окно, потом погрузил их на санки и скрылся с места преступления. Радиаторы он похитил для того, чтобы сдать их в пункт приема металлолома. Свою вину преступник признал сразу и в полном объеме. Поскольку это оказалось его первое преступление, и оно было небольшой тяжести, следователь попросил суд дело закрыть. В результате подсудимому была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»