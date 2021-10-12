Количество антиковидных проверок под Орлом увеличат

Контроль ужесточат из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.

Глава города Ливны Сергей Трубицин поручил увеличить количество проверок соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Как уточнили в администрации города, поручение дано в связи со значительным ростом числа заболевших ливенцев. Проверки проводят уполномоченные чиновники мэрии совместно с сотрудниками полиции. Решение об ужесточении контроля было принято на очередном заседании муниципального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Выступивший на нем начальник МО МВД РФ «Ливенский» Александр Поваляев отметил, что рейды проходят в ежедневном режиме. При этом ливенская полиция контролирует и соблюдение самоизоляции 32 гражданами, которые в течение последних 14 дней приехали из-за границы. Всего за последнее время полиция выявила 26 случаев нарушения масочного режима и режима самоизоляции.

По словам начальника отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Эдуарда Вязьмитина, также в Ливнах проверено 97 различных объектов, в результате был составлен один административный протокол и четыре акта. Обращает на себя внимание то, что нарушителями оказались работники магазинов. Что касается общественного транспорта, то в отношении него было проведено 24 проверки перевозчиков, и на одного из них составили административный протокол.

Тем временем, главный врач Ливенской ЦРБ Вадим Сезин сообщил, что в городе за минувшую неделю было выявлено 33 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом, а всего за период наблюдения — 1965 случаев. По его словам, лечение получают 237 человек, из них 183 человека с легким течением болезни, а также без симптомов лечатся амбулаторно.

«Продолжается вакцинация населения против ковид, — доложил Вадим Сезин. — Введение первого компонента проведено 17296 пациентам, закончили вакцинацию 16 741 человек, ревакцинированы 562 человека. Для самозаписи свободны 752 слота через Госуслуги, по единому номеру 122, через регистратуру поликлиники. В настоящее время вакцинация проводится вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт».

ИА «Орелград»