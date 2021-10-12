Москвича обязали возместить ущерб орловскому роддому

Суд вынес решение по иску роддома к столичному бизнесмену.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Родильный дом» к индивидуальному предпринимателю из Москвы о взыскании штрафа и убытков. Представители истца и ответчика в судебное заседание не явились, хотя о слушании дела были извещены надлежащим образом. Ответчик даже отзыв на исковое заявление не представил.

Суд установил, что еще в ноябре 2019 года роддом провел закупку и по ее итогам заключил с индивидуальным предпринимателем гражданско-правовой договор на закупку системных блоков. В соответствии с договором, товар должен был быть поставлен в течение 30 календарных дней со дня его заключения. Цена контракта составила 300 тысяч рублей. В середине декабря 2019 года бизнесмен поставил в роддом 17 системных блоков на указанную сумму. Однако при приемке товара выяснилось, что компьютеры не отвечают заявленным требованиям.

Например, объем памяти у поставленных системных блоков оказался вдвое меньше того, что был предусмотрен условиями контракта. Даже длина кабеля оказалась в полтора раза меньше требуемой. Имелось и множество других расхождений с требованиями документации. В связи с этим роддом направил бизнесмену отказ в приемке товара с просьбой о замене поставленных системных блоков. Кстати, в качестве экспертной организации роддом привлек Союз «Орловская торгово-промышленная палата» и заплатил за экспертизу 19 800 рублей.

Ответчик не согласился с выводами экспертизы и отказался менять товар. В результате дело дошло до суда. Арбитраж постановил исковые требования удовлетворить. Он решил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу роддома штраф в размере 30 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также убытки в размере 19 800 рублей, то есть сумму, потраченную бюджетным учреждением на экспертизу.

ИА «Орелград»