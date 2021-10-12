Под Орлом водитель на фуре 25 километров убегал от полиции

По итогам долгой погони на беглеца завели административное дело.

Необычное административное дело рассмотрел суд Орловского района Орловской области. Фигуранта обвинили в невыполнении законного требования сотрудника полиции. Как уточнили в пресс-службе районного суда, дело об административном правонарушении было заведено на него по статье 19.3 КоАП РФ. Было установлено, что водитель на грузовом автомобиле DAF двигался по федеральной трассе Орел-Тамбов.

Дежурный экипаж ДПС пытался остановить его для проверки. Однако законные требования сотрудника полиции водитель грузового тягача проигнорировал и не остановился. Более того, за ним была организована погоня, но на протяжении целых 25 километров водитель отказывался остановиться и тем самым «не выполнял законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства».

В судебном заседании мужчина указанные обстоятельства подтвердил и полностью признал себя виновным в совершении административного правонарушения. Ему было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. Постановление суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»