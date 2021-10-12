В Орле прошла ярмарка вакансий

Соцпакет и финансовая стабильность — основные критерии выбора надежного работодателя.

12 октября Центр занятости населения Орловского района совместно с компанией «Орловское строительное управление-2» (входит в холдинг ПАО «Орелстрой») провели ярмарку вакансий.

В течение мероприятия специалисты «Орловского строительного управления-2» консультировали соискателей и отвечали на все актуальные для них вопросы.

«Основная проблема – неинформированность населения. И сейчас совместными усилиями с Центром занятости населения Орловского района мы пытаемся исправить данную ситуацию. Со своей стороны, то есть стороны работодателя, мы готовы предоставить рабочие места тем, кто в этом заинтересован. А это полный соцпакет, конечно же «белая», индексируемая зарплата и работа в стабильном холдинге, которому более 78 лет», – прокомментировала Наталья Петелина, руководитель отдела подбора и адаптации персонала компании.

Событие, как обычно, вызвало большой интерес у орловцев. Кто-то нашел здесь себе работу, кто-то получил карьерную консультацию, а кто-то приглядел место для производственной практики.

По словам Натальи Петелиной, ежегодные ярмарки вакансий позволяют установить прямые контакты между потенциальными рабочими и работодателями. Ведь любая компания заинтересована в кадровом обновлении.

Представители Центра занятости населения были также очень довольны мероприятием и сотрудничеством с «Орловским строительным управлением-2»:

«У нас банк вакансий работодателей и мы очень рады, что есть такое предприятие, у которого всегда есть вакансии. Они всегда в срок все предоставляют. Людям, конечно, эти вакансии мы предлагаем», — рассказала Лидия Аристарина, заместитель директора КУ ОО «Центр занятости населения Орловского района».

А опрошенные нами гости мероприятия рассказали о том, чего они ждут от будущих работодателей. Оказалось, что в первую очередь соискателям нужно, чтобы заработная плата выплачивалась стабильно и без просрочек. Также люди ищут работодателей, которые не принуждают сотрудников к неоговоренным изначально переработкам. Кроме того, при поиске новой работы некоторые соискатели обращают внимание на нематериальную мотивацию со стороны компании.

ИА «Орелград»