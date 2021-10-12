В Орловской области подскочил спрос на бани

Сфера оказания услуг продолжает восстанавливаться после непростого 2020 года.

Орелстат обнародовал оперативные данные о рынке оказания услуг населению Орловской области. Напомним, в 2020 году областные власти на фоне развития пандемии новой коронавирусной инфекции ограничивали работу целого ряда предприятий, работающих в сфере оказания услуг. Поэтому показатели работы отрасли в прошлом году заметно снизились. Однако в 2021 году столь жестких ограничений не было, и постепенно предприятия возвращаются на допандемийный уровень.

По данным Орелстата, по итогам января-августа 2021 года объем бытовых услуг, оказанных жителям Орловской области, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 20,3 процента. При этом общий объем платных услуг населению вырос на 12 процентов. В сфере бытовых услуг лидером оказались услуги бань и душевых, показатели которых по сравнению с прошлым годом выросли на 64,6 процента.

Далее следуют услуги по ремонту и изготовлению мебели с ростом на 40,3 процента по отношению к январю-августу 2020 года, услуги парикмахерских – 39,3 процента, химическая чистка и крашение, услуги прачечных – 35,5 процента, услуги предприятий по прокату – 33,2 процента, услуги фотоателье – 30,3 процента. Отметим, что все виды бытовых услуг оказались в плюсе по сравнению с прошлым годом. При этом наименьший прирост объемов показали ритуальные услуги – 2 процента.

ИА «Орелград»