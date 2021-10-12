Жалоба орловца на спам-рассылку дошла до Воронежа

Апелляционный суд поддержал позицию Орловского УФАС в борьбе со спамом.

Как сообщает пресс-служба управления ФАС России по Орловской области, дело о нарушении закона о рекламе дошло о рассмотрения в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Воронеже. Микрокредитная компания в судебном порядке оспаривает законность и обоснованность решения орловской антимонопольной службы о признании смс-рекламы, распространявшейся указанной компанией, ненадлежащей.

Как уже писал «Орелград», ранее в управление ФАС с заявлением обратился местный житель. Он пожаловался на назойливую рекламу услуг микрокредитования, которая начала поступать ему на телефон. Из смс-сообщения следовало, что орловцу одобрена выдача займа. Далее следовало предложение подписать договор займа на сайте компании.

«Предварительного согласия на получение указанной рекламы заявитель не давал, ранее ни в какие микрокредитные организации за получением займа не обращался, — уточнили в антимонопольной службе. — В рамках рассмотрения дела комиссия Орловского УФАС России установила нарушение требований части 1 статьи 18 Закона «О рекламе» в действиях рекламораспространителя, вынесла решение и выдала предписание о прекращении спам-рассылки на абонентский номер заявителя».

Однако с этим решением компания не согласилась и оспорила его законность в арбитражном суде Орловской области. А когда тот отказал в удовлетворении требований, финансовая организация подала апелляционную жалобу. Впрочем, и в воронежском суде победить ей не удалось. Решение Орловского УФАС признано законным и оставлено в силе. Тем временем, антимонопольщики напоминают: распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

«Рекламораспространитель, прежде чем направить какому-либо лицу рекламу по сетям электросвязи, должен удостовериться, что данное лицо выразило свое согласие на получение рекламы, — говорят в Орловском УФАС. — При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием».

ИА «Орелград»