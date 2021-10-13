«Дорожная служба» исправила «грехи» субподрядчика

Госпредприятию пришлось за свой счет выполнять гарантийный ремонт.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел нетривиальный спор, истцом по которому выступило государственное унитарное предприятие «Дорожная служба». Претензии ГУПа были предъявлены к частной компании «Ника», зарегистрированной в Москве. Изначально истец просил взыскать с ответчика почти 1,2 миллиона рублей. Впрочем, интерес в этом деле представляет вовсе не сумма претензий.

Из материалов дела следует, что еще в сентябре 2016 года между администрацией Свердловского района Орловской области и ГУП «Дорожная служба» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети поселка Змиевка. ГУП выступил в качестве генподрядчика. Контрактом было предусмотрено, что срок гарантии качества работ составляет 4 года со дня приемки. В июне 2017 года «Дорожная служба» привлекла субподрядчика, которым стала указанная выше столичная фирма. Стоимость выполняемых работ составила 12,276 миллиона рублей.

Работы были выполнены и сданы к концу октября 2017 года. А в апреле 2018 года муниципальная комиссия, которую возглавлял замглавы районной администрации, провела обследование технического состояния отремонтированных дорог. Актом были зафиксированы многочисленные дефекты. Так, на обновленных дорогах спустя всего полгода после ремонта «местами образовались ямочность и выбоины, частичное шелушение дорожного полотна и стыковочного шва», Под мостом были обнаружены две большие ямы размерами 90х70 сантиметров и 2,5х2 метра.

На основании акта обследования чиновники потребовали от генподрядчика устранить выявленные недостатки за свой счет в рамках гарантийного срока. Поскольку «Дорожная служба» отказалась это сделать, чиновники обратились в суд. Спор длился до конца 2020 года. ГУП указывал на то, что работы по договору субподряда выполняла «Ника», следовательно, она и должна исправлять дефекты. В свою очередь представитель столичной фирмы указал, что явиться для обследования дорог в апреле-мае 2020 года не имел возможности в связи с установлением нерабочего периода времени из-за COVID-19. После снятия ограничений представитель ответчика явился в Орловскую область и обследовал дороги, после чего компания приступила к устранению недостатков и сдала работы на сумму 113 тысяч рублей.

Но дело в том, что ранее «Дорожная служба» была вынуждена за свой счет провести гарантийный ремонт, так как она исполняла решение арбитражного суда. А теперь в новом процесс ГУП фактически отсудил эти расходы у своего субподрядчика. Арбитраж обязал столичную фирму выплатить орловскому ГУПу 399 тысяч рублей, потраченных им на устранение дефектов собственными силами.

ИА «Орелград»