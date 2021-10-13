Орловская область за полгода потеряла 1 процент населения

Демографическая ситуация в регионе оставляет желать лучшего.

В Орловской области демографическая ситуация в январе-июне 2021 года, как и в предыдущие годы, характеризовалась процессом естественной убыли населения. Согласно официальным данным, число умерших в первой половине года превысило число родившихся в 2,8 раза. Такие сведения приведены в ежемесячном бюллетене социально-экономического развития, публикуемом правительством региона на основе статистических данных.

Из документа следует, что количество родившихся в январе-июне 2021 года орловцев по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшилось на 148 человек, или на 5,4 процента. Всего в течение первой половины текущего года в регионе родилось 2580 человек. Количество умерших за тот же период времени по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 1530 человек, или на 26,8 процента. Подсчитано, что всего за шесть месяцев в Орловской области скончались 7243 человека, что практически составляет 1 процент населения региона.

«В январе-июне 2021 года миграционная убыль населения составила 764 человека, — говорится также в бюллетене. — В другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 1185 человек больше, чем прибыло в регион. При этом сложилось положительное сальдо международной миграции – плюс 421 человек».

ИА «Орелград»