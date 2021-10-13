Орловским дачникам нужно завершить сезон до 24 октября

В этот день дачные автобусы совершат свои последние рейсы.

24 октября 2021 года автобусы №61, №65 и №20Д последний раз в этом году раз поедут по своим маршрутам. А с 25 октября 2021 года сезон дачных перевозок будет официально закрыт. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Дачный сезон традиционно завершается к середине осени. Следовательно, потребность в обслуживании этих маршрутов пропадает.

Муниципальные чиновники советуют дачникам заблаговременно подготовить дом, огород и садовый инвентарь к зимовке.

ИА «Орелград»