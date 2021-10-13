Орловским дачникам нужно завершить сезон до 24 октября

13.10.2021 | 17:16 Новости, Общество

В этот день дачные автобусы совершат свои последние рейсы.

24 октября 2021 года автобусы №61, №65 и №20Д последний раз в этом году раз поедут по своим маршрутам. А с 25 октября 2021 года сезон дачных перевозок будет официально закрыт. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Дачный сезон традиционно завершается к середине осени. Следовательно, потребность в обслуживании этих маршрутов пропадает.

Муниципальные чиновники советуют дачникам заблаговременно подготовить дом, огород и садовый инвентарь к зимовке.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования