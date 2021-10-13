Школьный директор из Орла приняла участие в финале федерального конкурса

13.10.2021 | 17:06 Новости, Образование

Всероссийский конкурс прошел в рамках учительской недели.

Юлия Алферова, директор школы № 34, вышла в финал конкурса «Директор года России», сообщает пресс-служба городской администрации.

Она была признана лучшим директором на региональном этапе и вошла в число 30 финалистов. Всего в заочном отборочном туре конкурса «Директор года России» приняли участие руководители более чем 700 учебных учреждений. Очный этап конкурса состоялся в рамках учительской недели с 5 по 10 октября.

«Безусловно, присутствовало и волнение, ведь представлять Орловскую область на Всероссийском конкурсе – ответственная задача. Мне хотелось представить регион достойно, надеюсь, что мне это удалось. К сожалению, в следующий этап конкурса я не прошла, но получила колоссальный опыт и огромный импульс к развитию, обзавелась новыми полезными знакомствами»,- сообщила Юлия Алфёрова.

ИА «Орелград»

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