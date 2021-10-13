У жителя Ливен изъяли 34 грамма конопли

13.10.2021 | 18:08 Закон и порядок, Новости

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

Полиция изъяла 34 грамма конопли у 37-летнего жителя города Ливны Орловской области, сообщает пресс-служба УМВД.

Наркотики хранились в гараже подозреваемого, где и были изъяты. Мужчина утверждает, что «траву» он собрал неподалеку и хранил для личных нужд.

Однако, полицейские не просто так оказались в гараже подозреваемого. Сотрудники отдела уголовного розыска имели оперативную информацию о том, что мужчина может быть причастен к сбыту наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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