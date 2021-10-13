Жители орловской глубинки воззвали о помощи через интернет

Первой на призыв о помощи откликнулась районная прокуратура.

Решение по гражданскому делу, инициированному прокурором, вынес Глазуновский районный суд Орловской области. Иск был подан в интересах неопределенного круга лиц к администрации Глазуновского района о понуждении ее к совершению действий. Как следует из материалов дела, ранее прокуратура провела проверку по информации, появившейся в Сети. В интернет-сообщениях рассказывалось о том, что жители одной из местных деревень фактически оказались брошены: в Ивановке давно нет централизованного водоснабжения, хотя раньше оно было.

В иске прокурор отметил, что участок центрального водопровода протяженностью 900 метров был выведен из эксплуатации более 10 лет назад. Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения Ивановки обеспечивается «путем эксплуатации нецентрализованных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а именно четырех питьевых общественных колодцев».

Кроме того, эксплуатирующая организация в отношении указанных объектов нецентрализованного водоснабжения не определена. Поэтому ни на одно предприятие не возложены обязательства по обслуживанию водопровода, проведению производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, выявлению и устранению причин ухудшения показателей качества и безопасности воды. С другой стороны, такие обязательства законом возложены на местные власти.

Кстати, в рамках проверки были отобраны пробы воды из тех самых общественных колодцев, которыми приходится пользоваться селянам. Анализ проб провели эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Было установлено, что вода в трех питьевых колодцах не соответствует требованиям СанПиН по микробиологическим показателям. При этом, администрацией, как выяснила прокуратура, не организован подвоз питьевой воды населению.

Претензии возникли и к техническому состоянию колодцев. Они не оборудованы в соответствии с требованиями закона, за последние пять лет ни разу не проводилась их чистка и дезинфекция водозаборных сооружений с последующей промывкой и контролем качества и безопасности питьевой воды. Да и в целом забор воды в деревне «осуществляется без согласования с территориальным органом федерального органа исполнительной власти». Суд удовлетворил иск прокурора и обязал администрацию Глазуновского района в течение 1 месяца со дня вступления решения в законную силу организовать в деревне нецентрализованное холодное водоснабжение, соответствующее санитарно-эпидемиологическим требованиям. Иными словами, колодцы следует привести в порядок.

ИА «Орелград»