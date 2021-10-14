Директора ООО «Ремспецмост» оставили в СИЗО

14.10.2021 | 14:29 Закон и порядок, Новости

Мера пресечения для Евгения Подрезова осталась без изменений.

Орловский областной суд оставил без изменений меру пресечения, избранную для генерального директора ООО «Ремпецмост» Евгения Подрезова. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры. Таким образом, Подрезов и дальше будет содержаться под стражей в орловском СИЗО.

Адвокат подозреваемого в хищении денежных средств, предназначенных для ремонта Красного моста, пытался обжаловать арест клиента, но суд отказал в удовлетворении жалобы.

Напомним, что другой фигурант уголовного дела, учредитель ООО «Ремспецмост» Александр Молчанов, объявлен в федеральный розыск.

ИА «Орелград»

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