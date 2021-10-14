Омбудсмен проверил условия содержания иностранцев в Орле

Лабейкин посетил Центр временного содержания иностранных граждан УМВД.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Орловской области, региональный омбудсмен Александр Лабейкин посетил Центр временного содержания иностранных граждан УМВД. В ходе визита он провел рабочую встречу с руководителем этого центра Николаем Молодцовым. Стороны обсудили различные вопросы, в том числе связанные с изменениями действующего законодательства, касающихся граждан, подлежащих депортации. В ходе беседы Николай Молодцов сообщил, что в центре, на момент визита омбудсмена, содержалось восемь мужчин и три женщины. Восемь иностранцев подлежали депортации, остальные — реадмиссии.

«Далее уполномоченный встретился с иностранными гражданами и лицами без гражданства, содержащимися в центре, — уточнили в аппарате правозащитника. — В ходе беседы с ними Александр Лабейкин интересовался вопросами проживания и социального обеспечения, правилами внутреннего распорядка, наличием проблемных вопросов и оснований пребывания в центре. По окончании встречи, омбудсмен ответил на интересующие их вопросы и дал практические рекомендации гражданам, содержащимся в центре».

Тем временем, пресс-служба УМВД России по Орловской области напомнила иностранцам об изменениях в миграционном законодательстве. Согласно им, иностранные граждане, имеющие близких родственников — граждан Российской Федерации, с 1 сентября 2021 года имеют право оформить многократные частные визы без оформления приглашений. Под близкими родственниками понимаются супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки и др.

«Данный вид визы оформляется на основании решения руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации иностранному гражданину, с разрешенным сроком пребывания в течение всего срока действия визы», — пояснили в УМВД.

Кроме того, внесены изменения в «Положение об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы». Также скорректирован порядок выдачи и оформления обыкновенных туристических виз иностранным гражданам. В частности, установлено, что такая виза может быть однократной или двукратной на срок до 3 месяцев либо многократной на срок до 6 месяцев.

ИА «Орелград»