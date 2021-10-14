Орловские пожарные спасли людей на улице Максима Горького

Спасатели эвакуировали трех человек и спасли четверых.
Вчера ранним утром горел жилой дом на улице Максима Горького, сообщает пресс-служба МЧС. Сотрудники ведомства эвакуировали трех человек и спасли четверых.
Сигнал о возгорании поступил вчера в 06.41. Горела квартира на четвертом этаже жилого дома. Спасатели осуществили эвакуацию жильцов из вышерасположенных квартир.
Однокомнатная квартира была закопчена по всей площади, сгорела мебель и предметы интерьера.
Жертв удалось избежать, причина пожара устанавливается.
ИА «Орелград»