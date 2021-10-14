Орловским депутатам удостоверения оставят на память

Окружной совет народных депутатов назвал условия выдачи удостоверений.

Законодатели Орловского района продолжают реформировать структуру местной власти. Напомним, еще в прошлом году был запущен процесс по превращению муниципального образования в муниципальный округ. Недавно был избран первый состав Окружного совета, который теперь вынужден переписывать нормативную базу. В частности, на своем последнем на данный момент заседании муниципальные парламентарии утвердили положение об удостоверении депутата и его нагрудном знаке. Документом регламентируется не только внешний вид этих знаков отличия, но и условия их использования.

Прежде всего, удостоверение и нагрудный знак являются персональными. Местный нормативный акт запрещает нардепам передавать их другим лицам. При прекращении срока полномочий удостоверение и нагрудный знак разрешено оставлять депутатам на память. Но в случае, если полномочия прекращены досрочно, знаки отличия придется вернуть в аппарат Окружного совета народных депутатов. Дубликаты также не выдаются, а в случае утери новое удостоверение или нагрудный знак парламентарий может получить только с письменного разрешения спикера.

Согласно утвержденному описанию, новая форма нагрудного знака окружного депутата будет представлять собой стилизованное изображение развевающегося флага РФ. Изготавливаться знак будет из медно-цинкового сплава. Надпись «Депутат Окружного совета» будет выполнена золотистым цветом. Что касается депутатских удостоверений, то эти «корочки» планируется изготавливать из материала «под кожу» цвета «бордо».

ИА «Орелград»