Орловским депутатам удостоверения оставят на память

14.10.2021 | 9:30 Новости, Политика

Окружной совет народных депутатов назвал условия выдачи удостоверений.

Законодатели Орловского района продолжают реформировать структуру местной власти. Напомним, еще в прошлом году был запущен процесс по превращению муниципального образования в муниципальный округ. Недавно был избран первый состав Окружного совета, который теперь вынужден переписывать нормативную базу. В частности, на своем последнем на данный момент заседании муниципальные парламентарии утвердили положение об удостоверении депутата и его нагрудном знаке. Документом регламентируется не только внешний вид этих знаков отличия, но и условия их использования.

Прежде всего, удостоверение и нагрудный знак являются персональными. Местный нормативный акт запрещает нардепам передавать их другим лицам. При прекращении срока полномочий удостоверение и нагрудный знак разрешено оставлять депутатам на память. Но в случае, если полномочия прекращены досрочно, знаки отличия придется вернуть в аппарат Окружного совета народных депутатов. Дубликаты также не выдаются, а в случае утери новое удостоверение или нагрудный знак парламентарий может получить только с письменного разрешения спикера.

Согласно утвержденному описанию, новая форма нагрудного знака окружного депутата будет представлять собой стилизованное изображение развевающегося флага РФ. Изготавливаться знак будет из медно-цинкового сплава. Надпись «Депутат Окружного совета» будет выполнена золотистым цветом. Что касается депутатских удостоверений, то эти «корочки»  планируется изготавливать из материала «под кожу» цвета «бордо».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования