Под Орлом домовладелец чуть не зарубил мужчину триммером

Следствие обвинило домовладельца в угрозе убийством.

Материалы уголовного дела были рассмотрены судом райцентра Глазуновка. Под следствие угодил местный житель, которого обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Иными словами, речь идет об угрозе убийством. В данном случае примечателен способ, при помощи которого подозреваемый грозил разделаться со своей жертвой.

Как следует из материалов дела, внезапный словесный конфликт вспыхнул между домовладельцем, который косил траву возле своего дома, и его знакомым. Что уж такого сказал потерпевший, неизвестно, но подозреваемый отреагировал весьма агрессивно. Он замахнулся на потерпевшего триммером, который в тот момент был включен, и пригрозил «убить его бензокосой».

Более того, дело дошло до телесных повреждений. Потерпевший воспринял угрозу как реальную, и в попытке защитить себя прикрыл голову рукой. По этой руке обвиняемый ударил свою жертву триммером. В соответствии с заключением БУЗ «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы», у потерпевшего были обнаружены «ссадины в области левой верхней конечности, которые образовались в результате тангенциального воздействия тупых твердых предметов в ограниченной травмирующей поверхностью предмета».

Словом, обвиняемый задел руку оппонента триммером и сравнительно легко его травмировал. Что касается потерпевшего, то следствию он рассказал, что действительно в тот момент испугался за свою жизнь. Впрочем, когда дело дошло до судебного разбирательства, мужчины сумели помириться. Уже в суде потерпевший простил обвиняемого и попросил закрыть возбужденное на того дело. Суд удовлетворил это ходатайство.

ИА «Орелград»