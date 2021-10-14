Стало известно, какие бонусы орловские медики получат за вакцинацию

14.10.2021 | 14:31 Медицина, Новости

Размер выплат будет варьироваться от 20 до 100 рублей за вакцинированного.

Департамент здравоохранения Орловской области утвердил порядок  предоставления стимулирующих выплат медикам госучреждений, которые участвуют в вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции. Напомним, средства на выплаты регионы получают от правительства страны. Ранее правительство Орловской области приняло постановление, узаконившее такие выплаты. Теперь профильный департамент принял более детальный приказ, который регламентирует, кто и сколько будет получать.

Отметим, что выплата поощрительных бонусов предусмотрена только на официальный период проведения вакцинации. На данный момент это период с 27 августа по 31 декабря 2021 года. Департамент здравоохранения также утвердил плановое количество вакцинированных. Бонусы медикам будут выплачивать за дополнительную нагрузку, которая ложится на них при проведении вакцинации взрослого населения региона. При этом право на такие выплаты получат только те медики, которые занимают должности, включенные департаментом в соответствующие перечни.

Поясним, что таких перечня утверждено целых три. Например, в первый включены должности медицинских работников, осуществляющих подготовку к процедуре проведения вакцинации: заведующий отделением, врач-специалист, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшер (акушер, медицинская сестра), фельдшер скорой помощи и др. Во второй перечень включены должности медработников, осуществляющих процедуру проведения вакцинации, в третий — осуществляющих регистрацию результатов вакцинации в госреестре.

Размеры выплат для каждого перечня установлены разные. Например, медработнику, осматривающему пациента и готовящего его к вакцинации, положено по 100 рублей за каждого вакцинированного гражданина. Выплаты для должностей из второго перечня составят 80 рублей за каждого вакцинированного, ну а тем, кто просто заполняет реестр, будут платить по 20 рублей за каждого пациента. Таким образом, общая сумма бонусов за каждого вакцинированного обойдется государству в 200 рублей – такой максимум установлен постановлением правительства страны. Добавим, что финансирование выплат должно производиться на паях – 50 процентов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и 50 процентов за счет средств областного бюджета.

ИА «Орелград»

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