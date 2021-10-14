В Орловской области построят мемориал Судбищенской битвы

Премьер Мишустин дал поручение министру культуры разработать концепцию мемориала.

В Орловской области будет построен федеральный мемориал в память о Судбищенской битве. Об этом заявил губернатор Клычков в прямом эфире социальных сетей.

Общаясь вчера с премьер-министром Михаилом Мишустиным, Клычков поднимал тему Судбищенской битвы, предполагаемое место которой было найдено в Новодеревеньковском районе Орловской области.

Политики сошлись во мнении, что событие такого масштаба должно быть отмечено федеральным мемориалом. По словам Клычкова, Мишустин уже дал поручение министру культуры разработать концепцию мемориала.

«Из письменных источников известно, что летом 1555 года произошла историческая битва отряда русских воинов во главе с воеводой Шереметьевым с 60-тысячным войском крымского хана Девлет-Гирея. Возле села Судбище построен мемориал в память о героизме русских воинов, а в 2021 году там впервые были найдены археологические свидетельства битвы», — писал ранее «Орелград».

ИА «Орелград»