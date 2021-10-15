Дело о нарушении правил перевозки опасных грузов рассмотрели в Орле

В защиту прав нарушителя выступил бизнес-омбудсмен.

Бизнес-омбудсмен Орловской области Евгений Лыкин добился снижения административного наказания, вынесенного в отношении местного предпринимателя. Об этом сообщается на сайте правозащитника. Из сообщения следует, что ранее за помощью к уполномоченному по защите прав предпринимателей обратился руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью. Он попросил выступить в качестве его защитника при рассмотрении административного дела.

Оно было заведено по постановлению инспектора ГИБДД. Согласно протоколу, в июне 2021 года компания попалась на нарушении требований в области перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Нарушение было выявлено при проверке грузового автомобиля, который был остановлен сотрудником ГИБДД на улицах города Ливны. В результате фирма была признана виновной в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.12.21.2 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают суровое наказание. Штраф для юридических лиц составляет от 400 до 500 тысяч рублей.

Компания не согласилась с назначенным ей наказанием и обжаловала постановление ГИБДД в Железнодорожном районном суде города Орла. Там и выступил в качестве защитника бизнес-омбудсмен. Он пытался убедить суд назначить компании штраф ниже минимального размера. В исключительных случаях законом такое допускается. В качестве аргументов правозащитник сослался на тяжелое имущественное и финансовое положение фирмы. Кроме того, он указал на отсутствие существенного имущественного вреда, который могло бы причинить, но не причинило совершенное правонарушение. В результате суд признал постановление ГИБДД законным, но и фирму пожалел – штраф ей снизили ровно наполовину.

ИА «Орелград»