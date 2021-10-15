Орловцы узнали предварительные сроки ЕГЭ

Обнародован проект расписания экзаменов на 2022 год.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки образования, стали известны предварительные сроки проведения основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) – главных экзаменов, которые в будущем году предстоит сдавать выпускникам 9-х и 11-х классов. С полной версией проекта расписания можно ознакомиться в открытом доступе на федеральном портале нормативных правовых актов.

Региональный же портал кратко сообщает, что основной период ОГЭ в 2022 году, по предварительному расписанию, пройдет с 20 мая по 2 июля. Поясним, что расписание может быть изменено в зависимости от различных обстоятельств, в том числе от санитарно-эпидемиологической обстановки, как это произошло, например, в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса сроки были сдвинуты. Досрочный период ОГЭ (плюс резервные дни) растянется с 21 апреля до 17 мая, а дополнительный период – с 5 по 24 сентября.

Что касается единого государственного экзамена, то старт досрочного периода пока намечен на 21 марта будущего года. Продлится он по 15 апреля. Основной период (плюс резервные дни), согласно планам, должен уложиться во временной отрезок с 27 мая по 2 июля, а дополнительный период – с 5 по 20 сентября. Предполагается, что основной период сдачи ЕГЭ стартует 27 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Русский язык орловские выпускники будут сдавать 30-31 мая, а математику – 2-3 июня. Пока планируется, что и основной государственный экзамен, и государственный выпускной экзамен в 2022 году пройдут в традиционной форме.

Как уже писал «Орелград», 29 сентября в Орловской области официально стартовала кампания по подготовке к ЕГЭ-2022. Старт был дан в Региональном центре оценки качества образования, который организовал цикл курсов для школьных учителей. Как пояснили ранее в Центре, первыми слушателями курсов повышения квалификации стали учителя математики и обществознания орловских школ. Сотрудники Центра дают педагогам практические советы и рассказывают об особенностях оценивания экзаменационных работ и специфике подготовки выпускников к выполнению заданий в соответствии с новыми требованиями федерального стандарта.

ИА «Орелград»