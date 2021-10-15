Сенатор из Орла призвал усилить контроль за соблюдением масочного режима

С жестким заявлением выступил заслуженный врач Владимир Круглый.

В России необходимо ужесточить контроль за соблюдением масочного режима и вести активную пропаганду вакцинации. Об этом, как сообщает «Парламентская газета», заявил сенатор от Орловской области, член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый. Сенатор сосался на тревожную и неутешительную статистику, которая свидетельствует о стабильно высоком уровне заболеваемости коронавирусом в России. В последние дни ежедневно в нашей стране регистрируется порядка 28 тысяч новых заболевших.

По мнению Владимира Круглого, существующий темп вакцинации взрослого населения еще долго не позволит достичь коллективного иммунитета. Понимая это, регионы один за другим вводят различные ограничения, в частности, запрещают проводить публичные мероприятия с большим количеством зрителей. Кстати, орловский сенатор поддержал введение дополнительных ограничений в ряде регионов.

«Тем более что новый дельта-штамм, в отличие от уханьского штамма, имеет более короткий инкубационный период — 2-3 дня — заболевание протекает острее, симптомы проявляются активнее, — подчеркнул Владимир Круглый, который также затронул тему вакцинации – он приветствовал разработку единой вакцины против коронавируса и гриппа. — Сейчас нет взаимозаменяемости прививок от гриппа и от COVID-19, а Роспотребнадзор рекомендует делать обе, но с промежутком не менее одного месяца. Разработка поливалентной вакцины будет удобной для людей, а прививаться ею, думаю, надо будет ежегодно».

ИА «Орелград»