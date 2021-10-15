В Орловской области микрорайоны получили новые арт-объекты

Застройщик, организовав работу уличных художников, подарил жителям микрорайона Болховский и ЖК «Университетский» новый формат благоустройства.

Крупнейший строительный холдинг региона «Орёлстрой» и ведущая управляющая компания «Орёлжилэксплуатация» завершили проект по украшению улиц Орла яркими красочными граффити. Он стал продолжением работы холдинга в предыдущие годы, когда работы уличных художников появились в Зареченском микрорайоне, ЖК «Московский парк» и ЖК «Подсолнухи».

Особенность уже полюбившегося орловцам проекта в том, что основой для будущего арт-объекта становится обычная трансформаторная подстанция. Работы орловских художников теперь красуются на небольших постройках, которые большинство жителей привыкли не замечать. Теперь же эти места становятся любимыми фотозонами горожан. Первыми в 2021 году обновленную ТП оценили жители Болховского микрорайона – прямо под их окнами поселилась семья ярких тропических бабочек. Смелые коллористические решения повторяют тематику комплекса «яблочных» домов, уже ставших визитной карточкой Орловского района.

– Это не просто желание холдинга дополнить благоустройство современных дворовых пространств и подарить жителям новостроек дополнительный визуальный «бонус» в виде ярких граффити. Концепция оформления трансформаторных подстанций подчеркивает дизайн-код каждого жилого комплекса. Например, ЖК «Университетский», имеющий научный дизайн-код, получил граффити на соответствующую тематику. Его гравной героиней стала девочка, читающая книги, – отметила Татьяна Борисова, заместитель руководителя департамента маркетинга ГК «ОДСК».

Представители управляющей компании «Орёлжилэксплуатация», ставшей инициатором этого проекта, не исключают возможности продолжения этой традиции. Вполне вероятно, арт-объекты появятся и в других микрорайонах и жилых комплексах.

ИА «Орелград»