В Орловской области селянин избил собутыльника кувалдой

Потерпевший получил многочисленные травмы, но от госпитализации отказался.

Вступил в законную силу обвинительный приговор суда, вынесенный в Колпнянском районе Орловской области. Обвинение было предъявлено местному жителю, который и раньше преступал черту закона. В частности, он был судим за кражу и почти три года провел в исправительной колонии строгого режима. Мужчина был освобожден условно-досрочно, при этом после освобождения ему по решению суда еще на один год была ограничена свобода. Однако это не помешало орловцу совершить новое преступление.

Сделал он это по «пьяной лавочке». Установлено, что подсудимый в тот день находился в своей деревне. Он был в гостях, где в компании из нескольких человек праздновал Новый год и распивал спиртные напитки. В какой-то момент между ним и хозяином дома вспыхнула ссора. Подсудимый вышел из зальной комнаты в прихожую, нашел там металлическую кувалду и, вернувшись, ударил ею собутыльника по голове.

В цель попал как минимум один удар, но он пришелся точно по лбу потерпевшего. Свидетели этой расправы вызвали медиков, которые зафиксировали «побои» и отвезли пострадавшего в больницу, где его осмотрел хирург. Травма оказалась болезненной, но не опасной для жизни и здоровья. Тем не менее, медики предложили избитому орловцу госпитализацию, от которой тот отказался.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Он пояснил суду, что на его поведение повлияло состояние опьянения. По его словам, в гости он пришел вместе со своей сожительницей. В разгар праздника участники застолья начали танцевать. В этот момент подсудимый якобы заметил, что хозяин дома оказывает его даме неподобающие знаки внимания. Ему это не понравилось, поэтому он сначала сделал замечание, а затем схватил кувалду и ударил ею внезапного соперника. За содеянное орловец получил наказание в виде лишения свободы на 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»