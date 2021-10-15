В Орловской области селянин избил собутыльника кувалдой

15.10.2021 | 11:21 Закон и порядок, Новости

Потерпевший получил многочисленные травмы, но от госпитализации отказался.

Вступил в законную силу обвинительный приговор суда, вынесенный в Колпнянском районе Орловской области. Обвинение было предъявлено местному жителю, который и раньше преступал черту закона. В частности, он был судим за кражу и почти три года провел в исправительной колонии строгого режима. Мужчина был освобожден условно-досрочно, при этом после освобождения ему по решению суда еще на один год была ограничена свобода. Однако это не помешало орловцу совершить новое преступление.

Сделал он это по «пьяной лавочке». Установлено, что подсудимый в тот день находился в своей деревне. Он был в гостях, где в компании из нескольких человек праздновал Новый год и распивал спиртные напитки. В какой-то момент между ним и хозяином дома вспыхнула ссора. Подсудимый вышел из зальной комнаты в прихожую, нашел там металлическую кувалду и, вернувшись, ударил ею собутыльника по голове.

В цель попал как минимум один удар, но он пришелся точно по лбу потерпевшего. Свидетели этой расправы вызвали медиков, которые зафиксировали «побои» и отвезли пострадавшего в больницу, где его осмотрел хирург. Травма оказалась болезненной, но не опасной для жизни и здоровья. Тем не менее, медики предложили избитому орловцу госпитализацию, от которой тот отказался.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Он пояснил суду, что на его поведение повлияло состояние опьянения. По его словам, в гости он пришел вместе со своей сожительницей. В разгар праздника участники застолья начали танцевать. В этот момент подсудимый якобы заметил, что хозяин дома оказывает его даме неподобающие знаки внимания. Ему это не понравилось, поэтому он сначала сделал замечание, а затем схватил кувалду и ударил ею внезапного соперника. За содеянное орловец получил наказание в виде лишения свободы на 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования