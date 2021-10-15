Завод под Орлом оставил селян без воды?

Активисты ОНФ рассказали о проблемах жителей деревни Образцово.

В Орловской области в деревне Образцово после вмешательства ОНФ и прокуратуры началось бурение новой водной скважины. Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Общественники раскрыли и некоторые детали. Так, по их словам, уже на протяжении пяти месяцев в деревне «наблюдаются проблемы с подачей воды, так как большую ее часть стал забирать рыбоперерабатывающий завод после запуска своего производства». В минувшем августе селяне обратились за помощью в ОНФ. Они и рассказали, что перебои с водоснабжением появились в апреле. Жалобу активисты проверили с выездом на место.

«Оказалось, что воды нет в ряде домов частного сектора и в пяти многоквартирных домах, — говорит руководитель регионального исполкома ОНФ Владимир Филонов. — Люди вынуждены покупать воду как для приготовления пищи, так и для хозяйственных нужд. По итогам проведенного выезда мы обратились в прокуратуру Орловской области с предложением провести проверку сложившейся ситуации. Также мы обратились в правительство региона и администрацию Орловского района с предложением принять необходимые меры для восстановления подачи воды».

В ОНФ отмечают, что жители жаловались на сложившуюся проблему и в администрацию сельского поселения, и в администрацию Орловского района, но никто им так и не помог. С мертвой точки ситуация сдвинулась только после того, как прокуратура региона провела проверку. «Органам исполнительной власти было вынесено представление с требованием принять меры для восстановления водоснабжения», — сообщила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

После того и стартовало бурение новой скважины. Как только она достигнет глубины с пригодной для использования в бытовых условиях водой, подача воды будет организована в систему водоснабжения частного сектора и многоквартирных домов, заверили в ОНФ.

ИА «Орелград»