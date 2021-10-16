Экологи заявили, что орловская зима длилась не три месяца

Специалисты оценили прошедшую зиму накануне грядущей зимы.

Правительство Орловской области обнародовало ежегодный доклад об экологической обстановке в регионе за 2020 год. Один из разделов посвящен анализу погоды. Так, по данным Орловского филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС», прошлый год характеризовался преобладанием высокого температурного режима, чередованием влажных и сухих периодов. Период с отрицательной температурой воздуха в Орловской области длился всего 85 дней, что на 51 день меньше многолетней величины. То есть, настоящая зима в регионе не сумела занять все три зимних календарных месяца.

Соответственно период с положительной температурой воздуха составил 281 день. Отметим, что средняя годовая температура воздуха в течение прошлого года оказалась на 3,5 градуса выше нормы. Абсолютный минимум температуры был зафиксирован 9 февраля прошлого года, а абсолютный максимум – 7 июля, когда воздух прогрелся до 35,5 градуса. В целом, констатируют экологи, прошедшая зима была необычно теплой и малоснежной. Началась она 21 ноября, когда впервые температура упала до нуля градусов, на 1-2 недели позже обычного.

Закончился зимний период с установлением положительной температуры воздуха в период 12-17 февраля, то есть на 5-6 недель раньше климатических дат. В целом по региону продолжительность зимнего периода составила 83-88 дней в зависимости от района. Весна была ранней и продолжительной, с неустойчивым температурным режимом. Началась она в среднем на 41 день раньше климатических дат, но при этом закончилась весна на две недели позже обычного. По мнению экспертов, по-настоящему лето началось только 6 июня, когда среднесуточная температура воздуха преодолела отметку в 15 градусов тепла.

ИА «Орелград»