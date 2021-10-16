Налоговики начали вручать орловцам листовки

Налоговое ведомство дало старт информационной кампании по уплате налогов.

Сотрудники Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Орловской области напомнили жителям города Ливны о налоговых обязательствах, которые те обязаны выполнить в текущем году. Как пояснили в пресс-службе областного управления ФНС, тем самым был дан старт традиционной информационной кампании. Напомним, на днях стартовала массовая рассылка уведомлений об уплате налогов, которые получит примерно половина жителей региона.

«В первый день кампании сотрудники Межрайонной ИФНС России №3 по Орловской области вручали гражданам информационные листовки, напоминающие о сроке уплаты налогов в 2021 году, — рассказали в налоговой службе. — Кроме того, налоговики проинформировали жителей города Ливны о том, что получить налоговое уведомление можно в любой налоговой инспекции, в отделениях МЦФ, а также с помощью сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Тем временем, в налоговых органах Орловской области в первые дни октября практически незаметно прошла реорганизация. Как уточнили в ведомстве, с 1 октября структура была оптимизирована путем реорганизации двух отдельных территориально-обособленные рабочих мест – ТОРМ. Оптимизация коснулась Колпнянского и Хотынецкого районов, жителям которых за оказанием налоговых услуг теперь придется обращаться в местные отделения МФЦ, либо в центральные офисы налоговых инспекций. Сообщается, что реорганизация направлена на повышение качества организации личного приема граждан.

ИА «Орелград»