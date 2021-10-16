Получивший «жирные» лесные контракты ИП оказался бывшим лесничим

УФАС продолжает раскручивать дело о бюджетных тратах на лесные контракты.

В управлении ФАС России по Орловской области состоялось очередное заседание по рассмотрению антимонопольного дела, возбужденного по материалам Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры. Как уже писал «Орелград», ответчиками выступают управление лесами Орловской области, автономное учреждение «Ливнылес» и индивидуальный предприниматель. Ранее прокуратура выяснила, что указанный ИП в последние годы регулярно заключает с бюджетным учреждением договоры аренды лесохозяйственной техники и оборудования без проведения конкурентных процедур

В ходе рассмотрения имеющихся в деле материалов управлением ФАС уже установлено, что с 2018 по 2021 годы «Ливнылес» заключил с ИП 31 договор на общую сумму 5,026 миллиона рублей. Подчеркнем, что речь идет о бюджетных деньгах. При этом решения о заключении договоров с конкретным ИП принимались наблюдательным советом учреждения, в состав которого входили, в том числе, должностные лица управления лесами.

По мнению прокуратуры, заключение договоров без проведения конкурсов и аукционов является нарушением статьи 16 Закона «О защите конкуренции». Так это или нет, сейчас и пытается выяснить УФАС. В антимонопольную службу поступают все новые любопытные сведения. Так, на последнем на текущий момент заседании ИП сообщил антимонопольщикам, что ранее работал лесничим, после чего стал индивидуальным предпринимателем и продолжительное время сотрудничал с управлением лесами Орловской области. После образования автономных учреждений стал сотрудничать с АУ ОО «Ливнылес».

Он также подтвердил свою позицию, высказанную им ранее. ИП утверждает, что инициатива по заключению договоров исходила от «Ливнылеса». С его слов, сначала детали предстоящих договоров обсуждались по телефону, а затем учреждение присылало соответствующее предложение. Выступившие на заседании представители управления лесами Орловской области заявили, что контроль закупочной деятельности «Ливнылеса» осуществляется в рамках комплексных проверок, которые проверки проводятся один раз в три года. Последняя проверка была проведена в 2019 году.

Также было заявлено, что субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания перечисляются управлением лесами в соответствии с графиком. В качестве отчетов по выполнению госзадания «Ливнылес» представляет акты выполненных работ. В свою очередь, представители «Ливнылеса» сообщили, что плата по договорам с ИП рассчитывалась исходя из нормативов. Они утверждают, что помимо этого бизнесмена предложения о заключении договоров направлялись и другим лицам, однако ответ был получен только от него. УФАС пока не поставило точку в этом деле.

ИА «Орелград»