Предприятие под Орлом наказали за отсутствие москитных сеток

Штраф был выписан владельцу небольшого частного мясного цеха.

На предприятии под Орлом выявлены нарушения технических регламентов ЕАЭС. Об этом сообщило Территориальное управление Россельхознадзра по Орловской и Курской областям. Нарушения были вскрыты в ходе внеплановой проверки, с которой сотрудники указанного ведомства посетили небольшое мясоперерабатывающее предприятие в Залегощенском районе Орловской области. Оно принадлежит местному индивидуальному предпринимателю.

Сообщается, что в ходе внезапного визита инспекторы выявили нарушения сразу двух технических регламентов Таможенного союза — «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции». В ТУ Россельхознадзора перечислили их. В вину мясному цеху поставили то, например, что на предприятии не обеспечена защита против проникновения насекомых, а именно «на внешних окнах отсутствуют москитные сетки».

«Упаковка полуфабрикатов осуществляется в горячем цехе, что указывает на наличие перекрестных потоков сырья и упаковки, — говорят в ведомстве. – В холодном цехе умывальник для мытья рук не оборудован средствами для мытья рук и устройством для вытирания или сушки рук. Отсутствует производственный контроль — не разработаны, не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП».

Виновным предприятие признали и в том, что его работники не ведут учет температурного режима в холодильных камерах, где хранятся сырье и полуфабрикаты. По итогам проверки было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Не обошлось и без административной ответственности. Владельцу предприятия придется заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»