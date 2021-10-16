С подрядчика ремонта моста через Зушу взыскали стоимость пропавших элементов

Мценские власти выиграли процесс по иску о возврате демонтированных конструкций.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел на своем заседании дело по иску муниципального образования «Город Мценск» к обществу с ограниченной ответственностью «Региональные газораспределительные сети» из Казани. Интересы города представляло управление жилищно-коммунального хозяйства. Оно просило суд обязать ответчика «обеспечить возврат материала в количестве 34,14 тонн в заранее оговоренное место в течение месяца со дня вступления решения в законную силу». Напомним, компания «Региональные газораспределительные сети» была одним из трех подрядчиков скандально известного ремонта моста через реку Зушу в Мценске.

Кстати, в ходе рассмотрения иска чиновники неоднократно уточняли свои требования и в окончательном варианте просили взыскать стоимость указанного выше возвратного материала в размере 642 856 рублей. Эти уточнения были приняты арбитражным судом. Поясним, что под возвратным материалом в иске фигурировали металлоконструкции, которые были демонтированы подрядчиком с моста. Местные власти ожидали, что фирма вернет им эти конструкции, чего так и не произошло.

Кратко история спора такова. В конце августа 2018 года стороны заключили муниципальный контракт. Казанская фирма обязалась выполнить реконструкцию моста через Зушу в створе улицы Карла Маркса в соответствии с техническим заданием. Цена контракта составляла 239,9 миллиона рублей. Финансирование взял на себя Дорожный фонд Орловской области. Согласно контракту, все возвратные материалы, указанные в сметном расчете и полученные от разборки конструкций на объекте, являются собственностью заказчика.

Подрядчик был обязан в срок до 1 ноября 2019 года «организовать работу по вывозу с объекта и передаче заказчику по акту приема-передачи возвратных материалов в место складирования, указанное заказчиком». Согласно актам о приемке выполненных работ, подрядчик демонтировал указанный материал в количестве 239,28 тонны. Однако заказчику из них были переданы чуть более 205 тонн. Письменные просьбы вернуть и оставшуюся часть удовлетворены не были. Суд иск удовлетворил и обязал ответчика выплатить мценским властям стоимость неизвестно куда девшихся демонтированных конструкций, всего 642 856 рублей.

Как уже писал «Орелград», первым подрядчиком по ремонту моста через Зушу была курская мостостроительная фирма «Строймост», заключившая контракт в 2016 году. Срок завершения работ был установлен до 25 декабря 2017 года. Из-за его срыва контракт был расторгнут мценской мэрией в одностороннем порядке. ООО «Региональные газораспределительные сети» из Казани стало вторым по счету подрядчиком. Срок завершения работ первоначально установлен до 31 декабря 2019 года, а после его неисполнения продлен до 31 августа 2020 года. Поскольку и этот срок был не соблюден, чиновники вновь разорвали контракт. Третьим подрядчиком стало ООО «ОрелДорМост», заключившее муниципальный контракт в декабре 2020 года Согласно ему, срок завершения работ установлен до 31 декабря 2021 года.

ИА «Орелград»