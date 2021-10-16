В Орле нашли способ повысить качество жилищного надзора

16.10.2021 | 16:00 ЖКХ, Новости

Власти региона разработали специальную программу профилактики нарушений.

Проект соответствующего приказа выставлен на публичное обсуждение. Свои предложения и замечания по нему может высказать любой желающий. Сам документ опубликован на официальном портале региональной администрации. Его автором является областной департамент надзорной и контрольной деятельности. «Программа профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного жилищного контроля» будет действовать в течение всего 2022 года.

Речь идет, прежде всего, о проверках управляющих компаний. Программой предусмотрено снижение административной нагрузки на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, новым документом будет регламентирован порядок проведения контрольных мероприятий по использованию жилых и нежилых помещений, внедрению  энергосберегающих технологий и другое. В целом власти планируют сформировать «у поднадзорных субъектов единое понимание обязательных требований, нарушение которых влечет возникновение рисков причинения ущерба».

Согласно официальным данным, в первой половине 2021 года вышеуказанным департаментом в Орловской области было проведено 218 внеплановых проверок в рамках государственного жилищного надзора, причем плановые проверки за указанный период не проводились. Проверенным «субъектам» выдано 12 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Также по результатам проверок выдано 60 предписаний и составлено 22 протокола об административных правонарушениях.

Наиболее распространенными в данной сфере в 2021 году являются нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,  качества предоставляемых орловцам коммунальных услуг, нарушения  требований к формированию фондов капитального ремонта и правил технической эксплуатации внутридомового газового оборудования. Программа профилактики будет призвана решить наболевшую проблему  нарушения прав орловцев при оказании жилищно-коммунальных услуг.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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