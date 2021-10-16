Желающим разводить коз орловцам дадут до 30 миллионов

В Орловской области стартовал конкурс на получение агрогрантов.

Департамент сельского хозяйства Орловской области известил о старте приема заявок от участников конкурса «Агропрогресс». Это обобщенное название целевых грантов, которые будут выделены участникам проекта из областного бюджета. Оценкой заявок соискателей займется специально созданная конкурсная комиссия, которую возглавил Александр Шалимов, глава вышеуказанного департамента. Заявки и документы на участие в конкурсе организаторы будут принимать до 10 ноября 2021 года. А итоги подведут до 6 декабря.

Напомним, проект «Агропрогресс» финансируется по линии государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». По условиям, размер гранта не может превышать 30 миллионов рублей. Не может он превышать и 25 процентов стоимости проекта грантополучателя. При этом не менее 5 процентов стоимости проекта соискатель должен оплатить за счет собственных средств, а оставшиеся 70 процентов, как минимум, должны быть обеспечены средствами привлекаемого на реализацию проекта инвестиционного кредита.

Срок использования гранта «Агропрогресс» ограничен 24 месяцами со дня его получения. Срок может быть продлен по решению департамента, но не более чем на 6 месяцев, да и то лишь в случае возникновения форс-мажора — обстоятельств непреодолимой силы, которые придется доказывать документально. Повторное получение гранта «Агропрогресс» возможно после полного освоения ранее предоставленного гранта, но не ранее чем через 24 месяца.

Средства гранта разрешено тратить на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Имущество, приобретенное с использованием бюджетных денег, «не подлежит реализации, передаче в аренду, отчуждению иным образом в течение 5 лет со дня получения гранта». А залог имущества, приобретенного с участием гранта, допускается только при согласовании комиссией. К соискателям предъявлен ряд обязательных требований. Например, они должны быть включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Добавим, что гранты могут быть выделены на развитие таких направлений хозяйственной деятельности, как молочное и мясное скотоводство, овцеводство, козоводство, птицеводство, садоводство, овощеводство и плодово-ягодное направление.

ИА «Орелград»