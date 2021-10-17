Фантомный оборот сои пресекли в Орловской области

Местный фермер задекларировал партию зерна в фантомной лаборатории.

Индивидуальный предприниматель из Орловской области попался на декларировании зерна в так называемой фантомной лаборатории, якобы расположенной в Подмосковье. Это уже не первый подобный случай. Как сообщили в Территориальном управлении Россельхознадзора, в текущем году по предписаниям этого ведомства отозвано уже 536 деклараций о соответствии, выданных на зерно, в том числе, фантомными лабораториями. Еще 20 деклараций находятся в работе и ожидают решения своей участи.

Что касается фермера, то нарушения были выявлены при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Орловец зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, он является главой крестьянского фермерского хозяйства. В ходе проверки сотрудники ТУ Россельхознадзора обратили внимание на декларацию соответствия партии зерна сои массой 800 тонн. Она была выдана на основании протоколов испытания, якобы проведенных зарегистрированной на территории Московской области фантомной лабораторией.

Кроме того, как сообщается, этот же предприниматель выпустил в обращение более 800 тонн пищевой сои урожая 2020 года. При этом в товаросопроводительных документах на этот груз не было сведений о декларации о соответствии, годе урожая и назначении зерна. Как пояснили в Россельхознадзоре, отсутствие таких сведений не обеспечивает прослеживаемости перемещаемой зерновой продукции. По итогам проверки на фермера завели сразу три дела и привлекли его к административной ответственности. Действие фантомной декларации на сою прекращено.

ИА «Орелград»