Гостиничными чеками из Уфы запретили торговать в Орле

Орловский суд принял решение о блокировании еще одного сомнительного ресурса.

Решение по данному гражданскому делу ранее вынес Заводской районный суд города Орла, удовлетворивший административное исковое заявление прокурора Заводского района. В обоснование заявленных исковых требований истец указал, что была проведена проверка в сфере противодействия распространению запрещенной или ограниченной к распространению информации в интернете. В ходе мониторинга была выявлена страница в одной из популярных социальных сетей, на которой содержалась информация о возможности приобретения отчетных документов в городе Уфе.

Как следует из материалов дела, посетителям страницы предлагалось приобрести кассовые и гостиничные чеки, а также товарные чеки. Доступ к странице был свободным и предварительной регистрации не требовал. На странице были указаны номер телефона и адрес электронной почты, на которые любой желающий мог направить заявку для оформления заказа. Также там имелась информация о порядке оплаты заказа и его доставки, прейскурант цен. По мнению орловской прокуратуры, по сути, на сайте была организована система продажи поддельных документов.

Прокурор просил признать информацию о возможности приобретения отчетных документов, кассовых и гостиничных чеков, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Иск был удовлетворен в полном объеме. Отметим, что в ходе проверки не удалось найти информацию о владельце данного доменного имени и IP-адресов, с которых осуществлялось системное администрирование данного ресурса.

ИА «Орелград»