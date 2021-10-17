Орловца осудили за пьяное ДТП и побег с места аварии

Решение по уголовному делу уже вступило в законную силу.

Обвинительный приговор еще в конце августа в первой инстанции вынес Заводской районный суд города Орла. Местный житель был обвинен в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Иными словами, он попался на повторной пьяной езде. Из материалов следует, что впервые за пьяную езду он был наказан в административном порядке мировым судом в Тульской области. Произошло это еще в 2015 году. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и на 1 год и 7 месяцев лишили права управления транспортными средствами.

В сентябре 2018 года он обратился в органы ГИБДД УМВД России по Орловской области с заявлением об утере им водительского удостоверения. В его истории это сыграло с ним злую шутку, поскольку срок исполнения административного наказания был приостановлен. Словом, по состоянию на 7 января 2021 года, когда мужчина вновь попался полиции, он «являлся лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Что касается указанной даты, то в тот день орловец выехал на дороги Орла на автомобиле «Фольксваген Венто». При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его поездка завершилась около 17 часов, когда он протаранил автомобиль «Ниссан Примера». Сразу после аварии пьяный водитель с места совершения дорожно-транспортного происшествия скрылся. Спустя полчаса его автомобиль был обнаружен сотрудниками ДПС во дворе одного из домов.

Водитель все еще находился в кабине. Его тут же отстранили от управления. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В судебном заседании вину мужчина признал полностью, но от дачи показаний также отказался, воспользовавшись положениями статьи 51 Конституции РФ. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на 400 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 3 года.

ИА «Орелград»