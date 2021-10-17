Орловцы стали жаловаться на электромагнитные излучения

Стало известно, что именно жителей Орловской области волнует больше всего.

Региональный Роспотребнадзор провел анализ структуры обращений граждан и пришел к выводу, что жителей Орловской области наиболее всего волнуют вопросы санитарно-эпидемиологического надзора. Согласно приведенным данным, 59,5 процента всех жалоб и обращений в текущем году связано именно с этой тематикой. Довольно часто орловцы затрагивали вопросы соблюдения санитарного законодательства, связанные с условиями проживания в жилых помещениях.

Так, 453 обращения от них, поступившие в региональное управление Роспотребнадзора, касались «условий использования физфактов» — шум, электромагнитные излучения и освещенность. 15 процентов жалоб касались проблем, связанных со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, хранением и захоронением отходов производства и потребления. В 12 процентах случаев орловцы жаловались на неудовлетворительное санитарное состояние территорий, где они живут, причем жалобы касались и городов, и сельской местности.

Кроме того, 150 обращений были связаны с качеством и безопасностью пищевых продуктов, а 115 — с качеством питьевой воды и питьевого водоснабжения населения. Довольно много, целых 107, поступило жалоб на применение аграриями пестицидов и агрохимикатов для обработки своих полей. Напомним, сельхозпредприятия обязаны заранее оповещать население о таких работах. В противном случае, например, может произойти массовый мор пчел. Добавим, что в указанное выше ведомство от орловцев также поступила 51 жалоба на условия воспитания и обучения.

ИА «Орелград»