Орловцы стали жаловаться на электромагнитные излучения

17.10.2021 | 13:00 Новости, Общество

Стало известно, что именно жителей Орловской области волнует больше всего.

Региональный Роспотребнадзор провел анализ структуры обращений граждан и пришел к выводу, что жителей Орловской области наиболее всего волнуют вопросы санитарно-эпидемиологического надзора. Согласно приведенным данным, 59,5 процента всех жалоб и обращений в текущем году связано именно с этой тематикой. Довольно часто орловцы затрагивали вопросы соблюдения санитарного законодательства, связанные с условиями проживания в жилых помещениях.

Так, 453 обращения от них, поступившие в региональное управление Роспотребнадзора, касались «условий использования физфактов» — шум, электромагнитные излучения и освещенность. 15 процентов жалоб касались  проблем, связанных со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, хранением и захоронением отходов производства и потребления. В 12 процентах случаев орловцы жаловались на  неудовлетворительное санитарное состояние территорий, где они живут, причем жалобы касались и городов, и сельской местности.

Кроме того, 150 обращений были связаны с качеством и безопасностью пищевых продуктов, а 115 — с качеством  питьевой воды и питьевого водоснабжения населения. Довольно много, целых 107, поступило жалоб на применение аграриями пестицидов и агрохимикатов для обработки своих полей. Напомним, сельхозпредприятия обязаны заранее оповещать население о таких работах. В противном случае, например, может произойти массовый мор пчел. Добавим, что в указанное выше ведомство от орловцев также поступила 51 жалоба на условия воспитания и обучения.

ИА «Орелград»

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