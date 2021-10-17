Патриарх Кирилл не смог приземлится в Орле из-за тумана: видео

17.10.2021 | 13:58 Важное, Видео, Новости, Общество

Сегодня проходит освящение храма Казанской иконы Божией Матери.

Воздушное судно, на борту которого находится патриарх Московский и всея Руси Кирилл, не может приземлиться в Орле из-за тумана, сообщило ТАСС.

Напомним. сегодня глава РПЦ должен был принять участие в чине освящения храма Казанской иконы Божией Матери, расположенной на территории Академии ФСО.

Митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заявил, что прихожане и духовенство будут молиться за здоровье патриарха и успешное приземление.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования