Патриарх Кирилл не смог приземлится в Орле из-за тумана: видео

Сегодня проходит освящение храма Казанской иконы Божией Матери.

Воздушное судно, на борту которого находится патриарх Московский и всея Руси Кирилл, не может приземлиться в Орле из-за тумана, сообщило ТАСС.

Напомним. сегодня глава РПЦ должен был принять участие в чине освящения храма Казанской иконы Божией Матери, расположенной на территории Академии ФСО.

Митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заявил, что прихожане и духовенство будут молиться за здоровье патриарха и успешное приземление.

ИА «Орелград»