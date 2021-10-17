Простую селянку под Орлом оштрафовали после «доноса»

17.10.2021 | 17:00 Новости, Экономика

Женщину обвинили в том, что куры и утки на ее дворе бродят совместно.

Жительница Орловской области буквально стала жертвой  несоблюдения ветеринарных правил содержания птицы на личных подворьях, которые были введены в России в 2006 году, и с тех пор только ужесточаются. Многие простые селяне знают о них не в полной мере. Между тем, эти правила предъявляют довольно строгие требования к ведению личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Поясним, что их введение было обосновано, в том числе, необходимостью минимизировать риски возникновения и распространения особо опасных болезней, например, птичьего гриппа.

В данном случае нарушения были выявлены сотрудниками Территориального управления Россельхознадзора. В сентябре 2021 года они посетили подсобное хозяйство жительницы Верховского района Орловской области. Кстати, как сообщили в ТУ Россельхознадзора, основанием для проверки стала поступившая в это ведомство жалоба. Кто именно пожаловался на простую сельскую жительницу, не уточняется – ведомство соблюдает конфиденциальность в этом вопросе.

В ходе визита инспекторы зафиксировали целый ряд нарушений «Ветеринарных правил содержания птицы на личных подворьях граждан и птицеводческих предприятиях открытого типа». Эти правила и были утверждены приказом Минсельхоза РФ в 2006 году. В Россельхознадзоре уточнили, что  домашняя птица – куры и утки, содержится на проверенном подворье «на неизолированной для каждого вида птицы выгульной площадке».

Однако какое-то ограждение площадки для птиц все-таки имеется, поскольку инспекторы его осмотрели и обнаружили в нем «отверстия, через которые куры свободно выходят наружу». Кроме того, птица не идентифицирована и не учтена в соответствии с законодательством РФ в области ветеринарии, сообщает Россельхознадзор. Да и паспорта на ЛПХ у селянки не оказалось. По результатам проверки уже в октябре 2021 года она была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ. Величина штрафа не уточняется, но известно, что в рамках указанной статьи для граждан он варьируется в размере от 500 до 1000 рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2021 год

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