В Орле налоговики напомнили налогоплательщикам о налогах

Жителей Орловской области призвали не забыть рассчитаться с государством.

Налогоплательщикам Орловской области напомнили о предстоящем сроке уплаты имущественных налогов. Сделали это, естественно, налоговики. Как пояснили в управлении ФНС России по Орловской области, для этого в регионе была развернута информационная кампания. Так, еще в сентябре Межрайонная ИФНС провела серию вебинаров. Основными темами стали порядок исчисления и уплаты имущественных налогов в 2021 году и пользование интернет-сервисами налоговой службы.

«Сотрудники инспекции напомнили налогоплательщикам о рассылке налоговых уведомлений, направленных в 2021 году и содержащих расчет имущественных налогов за налоговый период 2020 года, — рассказали в пресс-службе регионального УФНС. — Налоговые уведомления направляются не позднее 30 дней до наступления срока уплаты по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц и НДФЛ. Налоговое уведомление за налоговый период 2020 года должно быть исполнено не позднее 1 декабря 2021 года».

Орловцам также напомнили, что заплатить имущественные налоги можно через онлайн-сервисы, такие как «Личный кабинет для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин физических лиц». Отметим, что направленные по почте налоговые уведомления по желанию налогоплательщика можно дополнительно получить в любом налоговом органе, обслуживающем физических лиц. Например, в городской (межрайонной) налоговой инспекции или можно запросить их в МФЦ.

ИА «Орелград»