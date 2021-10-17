В Орле социальные предприниматели получили гранты

Областные власти распределили почти 7 миллионов бюджетных рублей.

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области подвел итоги конкурсного отбора по предоставлению грантов представителям малого и среднего бизнеса, включенным в реестр социальных предпринимателей. Напомним, реестр был ранее утвержден региональным правительством. Сами гранты выдаются в форме субсидий из областного бюджета. Распределяются они в соответствии с порядком, также утвержденным в июне этого года правительством области.

По данным департамента, всего на конкурсный отбор поступило 17 заявок от социальных предпринимателей. Специальная комиссия проверила их на соответствие установленным требованиям. В результате было принято решение о допуске всех заявок на конкурсный отбор без их отклонения. Более того, гранты решили выдать всем 17-ти участникам.

Их общая сумма составила 6,95 миллиона рублей. Они распределены между четырьмя ООО и 13-ю индивидуальными предпринимателями. Размеры грантов варьируются от 100 до 500 тысяч рублей. В департаменте пояснили, что сначала был составлен рейтинг всех участников, а затем определен размер выплат. Оценка заявок проводилась последовательно с учетом даты их регистрации — при равенстве общих оценочных баллов заявитель, чья заявка поступила ранее, получил более высокий ранг.

Добавим, что конкурс на этом себя не исчерпал. Сразу после подведения итогов департамент объявил о проведении дополнительного отбора. Кстати, гранты выдаются тем, кто впервые признан социальным предприятием. Деньги предназначены для расширения деятельности таких предприятий. Их можно тратить на аренду и ремонт нежилых помещений, используемых для реализации конкретного социального проекта, на приобретение оргтехники, оборудования, инвентаря и мебели, выплату по передаче прав на франшизу, технологическое присоединение к коммунальным сетям, переоборудование транспортных средств для перевозки инвалидов, приобретение программного обеспечения, покупку комплектующих для производства, например, медтехники и протезно-ортопедических изделий, реализацию мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции и другое.

ИА «Орелград»