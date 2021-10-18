Два человека погибли в пожаре под Орлом

18.10.2021 | 10:19 Новости, Происшествия

Вчера сгорел дом в селе Русский Брод Верховского района.

Пожарные обнаружили тела двух людей, которые погибли вчера во время пожара в жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС.

Женщины 80 и 52 лет погибли вчера в жилом доме, который сгорел в селе Русский Брод Верховского района. Сигнал о возгорании поступил в 09.11.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, дом горел по всей площади. Крыша дома обрушилась. Причина пожара устанавливается.

Сообщается также, что погибшие были матерью и дочерью

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования