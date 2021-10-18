Два человека погибли в пожаре под Орлом

Вчера сгорел дом в селе Русский Брод Верховского района.

Пожарные обнаружили тела двух людей, которые погибли вчера во время пожара в жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС.

Женщины 80 и 52 лет погибли вчера в жилом доме, который сгорел в селе Русский Брод Верховского района. Сигнал о возгорании поступил в 09.11.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, дом горел по всей площади. Крыша дома обрушилась. Причина пожара устанавливается.

Сообщается также, что погибшие были матерью и дочерью

ИА «Орелград»