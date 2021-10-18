Начальник ГИБДД назвал самые опасные дороги в Орле

Состояние улично-дорожной сети города оценил Юрий Капустин.

Начальник отдела ГИБДД по городу Орлу подполковник полиции Юрий Капустин подвел итоги работы подразделения за 9 месяцев текущего года. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, одной из тем его доклада стало состояние улично-дорожной сети областной столицы. В частности, Юрий Капустин назвал наиболее опасные с точки зрения аварийности участки города. Статистика текущего года выделяет три таких участка.

Первый из них находится на перекрестке Карачевского шоссе и улицы Васильевской, в районное домов №№ 74 и 165 соответственно. В этом году там было зафиксировано три аварии, в результате которых четыре человека получили ранения. Причиной аварий во всех трех случаях стало несоблюдение очередности проезда. Также три аварии произошло на улице Раздольной. Аварийно-опасным там признан участок от дома №57 до дома №84Б. На этом отрезке дороги пострадали три человека, причинами столкновений автомобилей стали несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции.

Еще одним аварийно-опасным участком, по словам Юрия Капустина, является перекресток на улицах Гагарина и Розы Люксембург. В текущем году там произошло пять ДТП. В двух случаях это были столкновения автомобилей, в трех – наезды на пешеходов. В результате данных ДТП пострадали пять человек. Причинами происшествий стали несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода и непредоставление преимущества в движении пешеходу. В целом за 9 месяцев 2021 года, как сообщил Юрий Капустин, в Орле было зарегистрировано 207 ДТП, в которых четыре человека погибли и 235 пострадали. При этом 38 ДТП произошло с участием несовершеннолетних, в результате 40 детей получили ранения, погибших, к счастью, нет.

ИА «Орелград»