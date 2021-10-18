Орловцам обещают рассказать, на что будет потрачен бюджет области

Прогнозы на будущий год озвучат на публичных слушаниях.

Орловский областной совет народных депутатов проведет обязательные по закону публичные слушания по проекту бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Мероприятие назначено на 28 октября. Старт оно возьмет в 10 часов утра, провести слушания планируется в Круглом зале администрации Орловской области. Основные параметры главного финансового документа региона уже известны.

Так, предполагается, что в 2022 году общий объем доходов и расходов областного бюджета составит 45,634 миллиарда рублей, то есть он будет верстаться без дефицита. Доходы и расходы на 2023 год прогнозируется в размере 47,632 миллиарда рублей, на 2024 год – 46,741 миллиарда. При этом правительство региона рассчитывает на то, что собственные налоговые и неналоговые доходы в следующем году составят 26,046 миллиарда рублей. Кстати, год назад в проекте бюджета, предложенном к первому чтению, заявленная сумма собственных доходов была меньше на 25,3 процента.

Уже известно, на что чиновники планируют потратить несуществующие пока миллиарды рублей. Так, расходы на социально-культурную сферу в 2022 году должны составить 30,746 миллиарда, или 67,4 процента от общего объема расходов. В частности, на социальную поддержку населения власти обещают направить 13,422 миллиарда рублей, на поддержку образования – 10,41 миллиарда, на здравоохранение – 5,36 миллиарда, на культуру и спорт – 1,55 миллиарда рублей. Кроме того, как следует из пояснительной записки к проекту бюджета, на национальную экономику планируется потратить 9,099 миллиарда рублей, или 19,9 процента от общего объема расходов.

ИА «Орелград»